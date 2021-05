Arriva il primo olio evo biologico ‘carbon neutral’

Leggi su italiasera

(Di lunedì 10 maggio 2021)ilextravergine d’olivaitaliano. A lanciarlo è una start up innovativa siciliana e società benefit, la Boniviri, attraverso un progetto che prevede che le emissioni di CO2 generate dall’Boniviri lungo tutta la filiera, dal campo alla tavola, siano calcolate, ridotte tramite scelte sostenibili e, infine, azzerate attraverso progetti di riforestazione. Ilintervento è stato realizzato con il supporto di Rete Clima, ente non profit che promuove azioni di sostenibilità e di decarbonizzazione: in particolare, le attività compensative sono state realizzate grazie alla promozione di azioni di gestione forestale sostenibile nelle foreste certificate secondo standard Pefc nelle aree in Val Camonica ...