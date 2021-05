Apple: presto potrebbe arrivare una console di gioco (Di lunedì 10 maggio 2021) Le indiscrezioni su Apple si fanno sempre più importanti: l’azienda sembrerebbe interessata alla creazione di una console di gioco. L’indiscrezione proviene dalla community coreana Clien, dove in un post di discuteva dell’azienda di Cupertino intenta a preparare una piattaforma molto simile a Switch, ovvero in grado di funzionare sia in mobilità che in viaggio. In realtà ci sarebbe anche un tweet di un utente abbastanza affidabile, MauriQHD il quale ha affermato di aver sentito che Apple sta lavorando su “una console ARM“. Dato che il chip della serie A di Apple, presente nei suoi iPhone e iPad, utilizza l’architettura basata su ARM, possiamo prevedere una console con questo tipo di struttura. Oramai anche Apple si è aperta al mercato dei ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 10 maggio 2021) Le indiscrezioni susi fanno sempre più importanti: l’azienda sembrerebbe interessata alla creazione di unadi. L’indiscrezione proviene dalla community coreana Clien, dove in un post di discuteva dell’azienda di Cupertino intenta a preparare una piattaforma molto simile a Switch, ovvero in grado di funzionare sia in mobilità che in viaggio. In realtà ci sarebbe anche un tweet di un utente abbastanza affidabile, MauriQHD il quale ha affermato di aver sentito chesta lavorando su “unaARM“. Dato che il chip della serie A di, presente nei suoi iPhone e iPad, utilizza l’architettura basata su ARM, possiamo prevedere unacon questo tipo di struttura. Oramai anchesi è aperta al mercato dei ...

