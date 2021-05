Amici 20 | un noto coreografo non le manda a dire agli allievi | parole al veleno

(Di lunedì 10 maggio 2021) Un celebre produttore, ex marito della professoressa, Veronica Peparini non ha risparmiato alcuni talenti delprogramma. Alcunidi20 di Maria De Filippi sono rimasti vittime di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amici noto

...me stesso' Samuele Barbetta un ballerino che ha fatto parte della ventesima edizione dima soprattutto del tanto atteso serale, ha rilasciato un'intervista a Whoopsee . L'ex allievo del...... nelle due città dell'interno, profondamente diverse, Enna e Caltanissetta, econ il suo ... come ormai succede da quattro anni in collaborazione con la Fidam, la Federazione italianadei ...Grandissime soddisfazioni dalle parti di Amici 20. La FIMI ha annunciato il disco di platino guadagnato da un allievo, il secondo di questa edizione ...Le vie dei tesori è pronta a tornare con una XV edizione ricca di sorprese . Stamattina, alla presentazione alla Bit, sono state annunciate le date del ...