(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (Bn) – La I Sez. della Corte di Appello di Napoli, accogliendo la tesi degli avvocati Vittorio Fucci jr e Anna Corraro, ha revocato la misura cautelare dell’obbligo di dimora a, di 41 anni, di Montesarchio, rimettendolo in. Come si ricorderà l’, già noto alle cronache, era stato tratto in arresto, dai Carabinieri, il 06 dicembre 2019, perché rinvenuto nella presunta flagranza delloaggravato di cocaina del peso di circa 30 grammi, quasi pura, annoverando un principio attivo di circa il 70%. In particolare l’involucro, contenente la cocaina, veniva trovato occultato tra la targa posteriore e la carrozzeria della vettura dell’. A seguito di perquisizione domiciliare venivano rinvenuti e sequestrati una ...

Advertising

anteprima24 : ** Accusato di #Spaccio di #Droga, Maurizio #Arena rimesso in libertà ** - juulsjup1t3r : @CaleffiLinda @Sylvie26804002 Genovese è stato accusato anche di sequestro di persona e per spaccio, quindi è ovvio… - ReErthu : @_Carabinieri_ @tribunale @Pontifex_it lui mi ha accusato di spaccio e contraffazione di Erba marijuana una recente… - CosenzaChannel : Gli agenti del commissariato di #CoriglianoRossano hanno arrestato un 28enne del posto, accusato di spaccio di drog… - cremaonline : #Castelleone. Accusato di spaccio di #cocaina, è stato arrestato dai #carabinieri un pregiudicato di 60 anni Clicc… -

Ultime Notizie dalla rete : Accusato spaccio

ilmessaggero.it

Napoli: il pusher che gestiva loda casa Per gli inquirenti il pusher , che èdi detenzione di droga ai fini di, gestiva una delle 'piazze di' più importanti della ...Per gli inquirenti il pusher, che èdi detenzione di droga ai fini di, gestiva una delle "piazze di" più importanti della zona direttamente dalla sua abitazione di vico dei ...Girava per strada con quasi 5 grammi di cocaina nascosti negli slip e, appena ha visto passare una volante, è salito in sella ad uno scooter e ha provato ad allontanarsi. L’episodio è avvenuto intorno ...Dieci anni di carcere e una multa da 400 mila euro. E' la richiesta avanzata questa mattina in aula dalla pm di Milano Francesca Gentilini, nel processo in abbreviato davanti al gup Manuela Accurso Ta ...