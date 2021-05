Vaccini e riaperture | l' Europa scommette sul post Covid

(Di domenica 9 maggio 2021) Il giorno dell’indipendenza europea dal virus deve ancora arrivare, ma questa domenica 9 maggio – ricorrenza della Festa d’– ha riportato in molte città del Vecchio Continente cartoline di com’era la vita prima del SARS-CoV-2. Dai turisti in fila in una Venezia baciata dal Sole, ai caffè di Bruxelles riaperti al pubblico dopo uno stop lungo sette mesi, fino alle scene da capodanno in Spagna, con migliaia di giovani che da Madrid a Barcellona, da Malaga a Salamanca, hanno festeggiato per tutta la notte la fine del coprifuoco e dello stato d’emergenza, durato oltre sei mesi. Complice lo scoppio della primavera, moltissimi italiani hanno approfittato per pranzare all’aperto e concedersi una passeggiata o una gita fuori porta. “Resistiamo ancora qualche settimana e riapriremo i locali la sera anche al chiuso”, ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo ...

CottarelliCPI : Oggi la media a 7 gg dei contagi è scesa sotto 10K, la prima volta dal 20 ottobre. Occorre ancora vedere l'effetto… - marcodimaio : Tra il 5 e il 7 maggio arriveranno oltre due milioni e 100mila #vaccini di Pfizer. E tra ieri e oggi sono arrivate…

...un punto di riferimento per il leghista Matteo Salvini nel suo braccio di ferro sulle... 'abbiamo iniziato con Pfizer a lavorare con la seconda fase e idi seconda generazione'. Con ...Via alle prime (graduali). Si comincia dalle Rsa: l'Ue non rinnova contratto con AstraZeneca Mattarella: fare piena luce sugli anni del terrorismo GB: vittoria amara per gli indipendentisti in Scozia Strage ...Turisti in coda a Venezia, scene di baldoria da Madrid a Barcellona. In Belgio riaprono bar e ristoranti dopo sette mesi di serrata. La Germania "libera" i vaccinati, più cauta la Francia ...L’Rt si è allineato con il Piemonte e la Lombardia (e con l’Italia nel suo complesso) e l’incidenza è in lento ma costante calo.