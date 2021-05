Tempesta d’Amore anticipazioni puntate dal 10 al 16 maggio 2021: Rosalie vs Michael (Di domenica 9 maggio 2021) Nelle puntate dal 10 al 16 maggio 2021 della soap opera bavarese Tempesta d’Amore vedremo Rosalie sul piede di guerra per il comportamento di Michael, al punto che arriverà ad accusarlo di averla illusa…. Tempesta d’Amore anticipazioni puntate dal 10 al 13 maggio 2021: Rosalie vs Michael Rosalie è letteralmente sconvolta quando scopre che in realtà Michael non prova nulla per lei. Eppure la donna ci avrebbe giurato! Michael a quel punto ci terrà a dire che non ha mai lasciato intendere nulla del genere e di conseguenza Rosalie si è lasciata prendere dall’entusiasmo di ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 9 maggio 2021) Nelledal 10 al 16della soap opera bavaresevedremosul piede di guerra per il comportamento di, al punto che arriverà ad accusarlo di averla illusa….dal 10 al 13vsè letteralmente sconvolta quando scopre che in realtànon prova nulla per lei. Eppure la donna ci avrebbe giurato!a quel punto ci terrà a dire che non ha mai lasciato intendere nulla del genere e di conseguenzasi è lasciata prendere dall’entusiasmo di ...

