Sparatoria a Colorado Springs, assalitore apre il fuoco ad una festa di compleanno e poi si toglie la vita (Di lunedì 10 maggio 2021) Sparatoria a Colorado Springs. Un uomo ha aperto il fuoco ad una festa di compleanno e poi si è tolto la vita. Indagini in corso. Colorado Springs (STATI UNITI) – Sparatoria a Colorado Springs nella serata italiana di domenica 9 maggio 2021. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, un uomo ha aperto il fuoco ad una festa di compleanno per poi togliersi la vita. Il bilancio è di almeno sei morti. Il movente di questo gesto ancora non è chiaro. Le autorità locali hanno aperto un'indagine per cercare di ricostruire meglio l'accaduto e capire cosa ha portato l'assalitore a ...

