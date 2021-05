Software e APP per eliminare i rumori esterni : utile se lavorate in smartworking per annullare rumori fastidiosi (Di domenica 9 maggio 2021) Prima che la pandemia spingesse i lavoratori a spostare a casa il proprio ufficio, i Software per PC per la riduzione del rumore erano un prodotto di nicchia; il passaggio in massa allo smart working ha portato un forte aumento della domanda. Qui ci sono alcune soluzioni che hanno ottenuto il nostro parere positivo. Per Windows: Noise Blocker Secondo gli stessi sviluppatori, Noise Blocker utilizza campioni di suono dal microfono per combattere il ronzio delle ventole del computer portatile, il rumore della tastiera e dei click del mouse e li elimina dal microfono. Per iniziare, l’utente insegna alla app a riconoscere i rumori cliccando su Aggiungi e, per esempio, digitando qualcosa (per registrare i suoni della pressione dei tasti). Il programma ha bisogno di un apprendimento separato per ogni suono fastidioso: click del mouse, ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 9 maggio 2021) Prima che la pandemia spingesse i lavoratori a spostare a casa il proprio ufficio, iper PC per la riduzione del rumore erano un prodotto di nicchia; il passaggio in massa allo smart working ha portato un forte aumento della domanda. Qui ci sono alcune soluzioni che hanno ottenuto il nostro parere positivo. Per Windows: Noise Blocker Secondo gli stessi sviluppatori, Noise Blocker utilizza campioni di suono dal microfono per combattere il ronzio delle ventole del computer portatile, il rumore della tastiera e dei click del mouse e li elimina dal microfono. Per iniziare, l’utente insegna alla app a riconoscere icliccando su Aggiungi e, per esempio, digitando qualcosa (per registrare i suoni della pressione dei tasti). Il programma ha bisogno di un apprendimento separato per ogni suono fastidioso: click del mouse, ...

