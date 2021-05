Precipita da 4 metri in cantiere navale, grave operaio (Di domenica 9 maggio 2021) Incidente sul lavoro ieri al Porto Turistico di Nettuno, vicino Roma. Un operaio di 54 anni, originario di Napoli, nel corso di lavori di rimessaggio, è caduto da un'altezza di 4 metri. L'uomo è stato ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 9 maggio 2021) Incidente sul lavoro ieri al Porto Turistico di Nettuno, vicino Roma. Undi 54 anni, originario di Napoli, nel corso di lavori di rimessaggio, è caduto da un'altezza di 4. L'uomo è stato ...

