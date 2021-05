Ponte sullo Stretto, l'ing. Siviero 'demolisce' il Ministero: 'Una relazione tecnicamente... inutile' (Di domenica 9 maggio 2021) Enzo Siviero, 76 anni, ingegnere e architetto, pluripremiato, tra i pi profondi conoscitori di ponti al mondo. E se lui, tecnico di incontestabile esperienza, a demolire l impianto stesso della ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 9 maggio 2021) Enzo, 76 anni, ingegnere e architetto, pluripremiato, tra i pi profondi conoscitori di ponti al mondo. E se lui, tecnico di incontestabile esperienza, a demolire l impianto stesso della ...

Advertising

fattoquotidiano : Ponte sullo Stretto, il ministero dei Trasporti pubblica la relazione sull’opera: “Profonde motivazioni per realizz… - fattoquotidiano : PONTE SULLO STRETTO 'Profonde motivazioni per realizzarlo' - agorarai : Mario Tozzi, che negli anni si è occupato varie volte del ponte sullo Stretto di Messina, da esperto ci spiega perc… - angelo_fornaro : Venerdì reso noto un dossier ricco di contenuti sul fatidico ponte sullo stretto - peccato non ci sia la cosa impor… - infoiteconomia : Ponte sullo Stretto, Musumeci sprona il governo: 'Progetto e fondi ci sono, basta alibi' -