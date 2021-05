MOVIOLA – Juventus-Milan | Chiellini col braccio in area | è rigore Ma Kessie sbaglia VIDEO

(Di domenica 9 maggio 2021) Nuovo episodio daall’Allianz Stadium in occasione di. Sugli sviluppi di un’azione offensiva di uno scatenato Brahim Diaz,ha deviato colil tiro dello spagnolo. L’arbitro Valeri ha fatto giocare inizialmente per poi tornare sui suoi passi dopo aver consultato il monitor:largo del difensore esacrosanto. Un penalty che però ilnon ha sfruttato: dagli undici metri Szczesny ha ipnotizzatoe ha protetto il risultato. SportFace.

... nel big match della 16esima giornata di ritorno, all' Allianz Stadium , scendono in campo... Calciomercato.com vi racconta gli episodi dadella gara. GLI EPISODI 47' Brahim Diaz mette ...Episodio danel corso di Benevento - Cagliari. Tutto accade al minuto 84, con Viola che anticipa nettamente Asamoah. L'ex giocatore di Inter eaffonda il tackle sul centrocampista, stendendolo in ...La moviola in tempo reale del big match tra Juventus e Milan: dubbi sul gol segnato da Brahim Diaz e convalidato dopo il consulto VAR.La moviola di Juventus-Milan, match di Serie A 2020/2021: gran gol di Brahim Diaz e proteste per un tocco di mano. L'arbitro Valeri convalida ...