Moro | Letta | ‘terrorismo si sconfigge con forza democrazia’

(Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “La memoria di quel 9 maggio ’78 rimane indelebile. E così l’idea che il terrorismo sicon ladella democrazia come accaduto in Italia. In memoria del sacrificio di Aldo”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ripensando Aldo, riportato alla memoria da Walter Veltroni alle scocezze della nuova politica Santori e le ... in arte Fedez, i nuovi mostri dell'alta politica ed ora anche, no, non il Gran ......ha più nulla da raccontare e più nessuno da esprimere e mi chiedo a quale blocco sociale reale - a parte i nostalgici miopi che si illudono di vedere in un possibile erede di Berlinguer e-...