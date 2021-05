L’operazione nella favela di Jacarezinho: cosa è realmente successo (Di domenica 9 maggio 2021) La pesante operazione anti-narcos condotta nelle prime del 6 maggio dalle unità speciali della polizia civile e dell’anti-droga nella favela di Jacarezinho e coordinata dal Departamento de Polícia Especializada sta scatenando dure proteste da parte delle organizzazioni non governative e quelle che si occupano dei diritti umani, ma anche della sinistra brasiliana, a causa dell’elevato InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 9 maggio 2021) La pesante operazione anti-narcos condotta nelle prime del 6 maggio dalle unità speciali della polizia civile e dell’anti-drogadie coordinata dal Departamento de Polícia Especializada sta scatenando dure proteste da parte delle organizzazioni non governative e quelle che si occupano dei diritti umani, ma anche della sinistra brasiliana, a causa dell’elevato InsideOver.

