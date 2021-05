La Roma fa la partita, ma la Florentia strappa un pareggio (Di domenica 9 maggio 2021) Roma – Terz’ultima giornata di Serie A per la Roma di coach Bavagnoli, che sul campo della Florentia deve difendere il quarto posto dagli assalti di Fiorentina e Empoli e prepararsi al meglio alla finale di Coppa Italia in programma il 30 maggio a Reggio Emilia. Roma subito avanti Dopo nemmeno dieci minuti, a coronamento di un ottimo inizio, le giallorosse passano in vantaggio: calcio d’angolo dalla destra di Bernauer con Linari che quasi indisturbata calcia di prima col destro, battendo Tampieri. Calcia Serturini La Roma continua a macinare gioco alla ricerca del raddoppio. Alla mezz’ora Serturini riceve palla al limite dell’area e lascia partire un potente destro diretto all’incrocio dei pali, ma l’estremo difensore neroverde compie una gran parata mettendo la sfera in corner. Grave errore di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 maggio 2021)– Terz’ultima giornata di Serie A per ladi coach Bavagnoli, che sul campo delladeve difendere il quarto posto dagli assalti di Fiorentina e Empoli e prepararsi al meglio alla finale di Coppa Italia in programma il 30 maggio a Reggio Emilia.subito avanti Dopo nemmeno dieci minuti, a coronamento di un ottimo inizio, le giallorosse passano in vantaggio: calcio d’angolo dalla destra di Bernauer con Linari che quasi indisturbata calcia di prima col destro, battendo Tampieri. Calcia Serturini Lacontinua a macinare gioco alla ricerca del raddoppio. Alla mezz’ora Serturini riceve palla al limite dell’area e lascia partire un potente destro diretto all’incrocio dei pali, ma l’estremo difensore neroverde compie una gran parata mettendo la sfera in corner. Grave errore di ...

