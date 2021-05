La Compagnia del Cigno Sofia, Chiara Pia Aurora operata al cuore: il racconto (Di domenica 9 maggio 2021) L'attrice e musicista ha svelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico a soli 12 anni per un problema cardiaco L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 9 maggio 2021) L'attrice e musicista ha svelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico a soli 12 anni per un problema cardiaco L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

UffiziGalleries : Facciamo gli onori di casa al Primo Ministro albanese Edvin Kristaq Rama in visita agli #Uffizi in compagnia del Di… - SIAE_Official : Il Presidente Mogol sul palco del @primomaggioroma 'Il Diritto d'Autore è un diritto del #Lavoro. Con le loro op… - cheTVfa : #LaCompagniaDelCigno 2, 9 maggio 2021 | ANTICIPAZIONI quinta puntata - 340_746 : La compagnia del cigno?? Con pubblicità televisiva sgradevolissima???A mio parere. Tutti Contro Fedez per un innoce… - zazoomblog : Stasera in tv oggi 9 maggio 2021: La Compagnia del Cigno e Supernanny - #Stasera #maggio #2021: #Compagnia… -