Internazionali d’Italia 2021, Sara Errani si arrende a Polona Hercog in due set nell’atto conclusivo delle qualificazioni (Di domenica 9 maggio 2021) Si ferma al turno decisivo delle qualificazioni la corsa di Sara Errani negli Internazionali d’Italia 2021 a Roma. L’azzurra (n.113 del mondo) si è arresa in due set alla slovena Polona Hercog, vittoriosa per 6-2 6-3 in 1 ora e 18 minuti di partita. La differente velocità di palla tra le due è stata il fattore discriminante in questo match e ha sorriso alla balcanica (n.73 del mondo). Nel primo set Sarita è costretta a subire il pressing da fondo della rivale e nel terzo e nel quinto game arrivano i due break per l’avversaria che mettono sui binari favorevoli a Hercog la frazione. La testa di serie n.10 del tabellone, infatti, gestisce con grande autorevolezza i propri turni in battuta, concludendo sul 6-2 la prima ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Si ferma al turno decisivola corsa dineglia Roma. L’azzurra (n.113 del mondo) si è arresa in due set alla slovena, vittoriosa per 6-2 6-3 in 1 ora e 18 minuti di partita. La differente velocità di palla tra le due è stata il fattore discriminante in questo match e ha sorriso alla balcanica (n.73 del mondo). Nel primo set Sarita è costretta a subire il pressing da fondo della rivale e nel terzo e nel quinto game arrivano i due break per l’avversaria che mettono sui binari favorevoli ala frazione. La testa di serie n.10 del tabellone, infatti, gestisce con grande autorevolezza i propri turni in battuta, concludendo sul 6-2 la prima ...

Advertising

Filo2385Filippo : RT @WeAreTennisITA: Casper Ruud non giocherà gli #IBI21 ?? Il norvegese, dopo aver perso la semifinale a Madrid con Berrettini, ha deciso d… - OA_Sport : Internazionali d'Italia 2021: c'è il forfait di Casper Ruud - SerieTvserie : Internazionali d’Italia 2021, ecco dove vedere in tv il torneo di tennis di Roma - tvblogit : Internazionali d’Italia 2021, ecco dove vedere in tv il torneo di tennis di Roma - lilisalinasr : RT @WeAreTennisITA: Casper Ruud non giocherà gli #IBI21 ?? Il norvegese, dopo aver perso la semifinale a Madrid con Berrettini, ha deciso d… -