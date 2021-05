Inghilterra | Paula Smith | “Ho vissuto 52 incidenti paranormali”

(Di domenica 9 maggio 2021) La 50enne ingleseha raccontato la sua storia: la donna, infatti, ha rivelato di essere stata rapita dagli alieni per ben 52 volte. Regno Unito, la storia di: la donna rapita per 52 volte dagli alieni su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra Paula

Tuttosport

afferma che, mentre era su un velivolo, gli alieni le hanno mostrato 'la tecnologia che non avevamo'. 'Mi hanno mostrato una presentazione di paesaggi incontaminati che aveva un bellissimo ...... attrice portoghese che ha studiato alla London Film School, conosce bene l'. Il film ... Listen dal 7 maggio su Miocinema Regia : Ana Rocha de Sousa Produzione: Pinball London (Vaccaro, ...BRADFORS (Inghilterra) - Una donna britannica ha affermato di essere stata rapita dagli alieni 52 volte e ha i lividi sul corpo per dimostrarlo. Paula Smith, 50 anni, dice che la sua prima esperienza ...Un altro no per la mamma di Pippa Knight, un’altra porta chiusa al tentativo disperato di Paula Parfitt di salvare la sua piccola che soffre di una rara malattia neurologica, l’encefalopatia necrotizz ...