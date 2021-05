Il risultato delle elezioni scozzesi apre la strada ad un nuovo referendum

(Di domenica 9 maggio 2021) Leper il rinnovo del parlamento scozzese si sono concluse con la vittoria dello Scottish National Party (SNP) del primo ministro Nicola Sturgeon e più in generale dello schieramento indipendentista. L’SNP, che aspira alla separazione dal Regno Unito, ha ottenuto 64 seggi sui 129 a disposizione, uno in meno della maggioranza mentre i InsideOver.

Advertising

gennaromigliore : Con il raggiungimento delle 6.115 dosi somministrate #Procida è isola #CovidFree: un risultato importante che apre… - its_anteros : RT @_thisoldtown_: @faerielous che la relazione sia tossica è un risultato della dipendenza di Harry; infatti una volta “risolta”, la parte… - _thisoldtown_ : @faerielous che la relazione sia tossica è un risultato della dipendenza di Harry; infatti una volta “risolta”, la… - LatinaBiz : Ospedale L'età media delle persone contagiate dal Covid nel Lazio è di 45 anni: è il risultato dai dati del monit… - bushido01 : Renzi ha il 40%: il consenso è tutto (sono andati avanti anni a ripetere che avevano avuto quel risultato) Renzi ha… -

Ultime Notizie dalla rete : risultato delle

Corriere dello Sport.it

Raspadori e Berardi spingono il Sassuolo in zona Europa League da cui ora, in attesa del match interno18 contro il Crotone, è fuori la Roma. A Genova, i neroverdi conquistano una vittoria importantissima contro un Genoa alla ricerca degli ultimi punti salvezza ma incapace di contenere la ......5: stringe i denti dal suo dolore fisico e vola in più occasioni salvando il. Poco può ... Verdi 6: qualche spunto importante nel primo tempo, converticalizzazioni offensive che spezzano ...Pazzesco a Salerno, calci e pugni alla figlia di Grassadonia in vista della sfida promozione col Pescara. La moglie: 'Ce ne andiamo da questa città' ...Vincere per riprendersi il settimo posto, quello che vale la partecipazione alla prossima Conference League. Il Sassuolo, vincendo contro il Genoa, ha superato la Roma in classifica.