Genoa Sassuolo 0-1 LIVE | la decide Raspadori INTERVALLO

(Di domenica 9 maggio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match, primo pallone toccato dai neroverdi 4? Brivido Zapata – Deviazione a pochi passi dalla porta per il difensore del, Perin blocca in due tempi il pallone 9? Tiro di Zapata – Conclusione dalla distanza del difensore delcon l’esterno, Consigli vola e devia il pallone in corner. Sugli sviluppi del calcio piazzato libera la difesa neroverde 17? Sinistro ...

Genova " In campo al Ferraris. -, la diretta del match - Cambio di formazione per il, Strootman è out per problemi intestinali: gioca Zajc al suo posto con Behrami altra mezzala. Confermata ...0 - 1 LIVE 14' Raspadori(3 - 5 - 2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro. All. Ballardini(4 - 2 - ...