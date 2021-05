Fiamme in una lavanderia a gettoni (Di domenica 9 maggio 2021) Paura questa sera a Fornaci di Barga per un incendio scoppiato all'interno di una lavanderia self - service. A fuoco una delle quattro asciugatrici che è andata distrutta. Sul posto i vigili del fuoco ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di domenica 9 maggio 2021) Paura questa sera a Fornaci di Barga per un incendio scoppiato all'interno di unaself - service. A fuoco una delle quattro asciugatrici che è andata distrutta. Sul posto i vigili del fuoco ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme una Fiamme in una lavanderia a gettoni Paura questa sera a Fornaci di Barga per un incendio scoppiato all'interno di una lavanderia self - service. A fuoco una delle quattro asciugatrici che è andata distrutta. Sul posto i vigili del fuoco della stazione di Castelnuovo di Garfagnana, con due mezzi, e i carabinieri per i rilievi. Le squadre hanno ...

UR: tamponamento con incendio, riaperta l'Axenstrasse ...fatto una brusca frenata a causa della congestione del traffico. I due veicoli coinvolti hanno preso fuoco ma gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo e sono illesi. Per spegnere le fiamme, ...

Fiamme nel centro storico di Galatina, distrutta l’autovettura di una donna LeccePrima Fiamme dopo l’incidente Un impatto violentissimo contro l’auto, la moto che prende fuoco e la tragedia che si consuma in una manciata di secondi. Non c’è stato niente da fare per Matteo Confalonieri, 44 anni. residente nella ...

Domenica di incendi attorno a Mantova: chiusa via Parma per il fumo In fiamme i piumini nell'area recintata del Migliaretto: il fumo ha costretto la polizia locale a chiudere al traffico per mezz'ora un tratto di via Parma. Vigili del fuoco impegnati anche alla Garold ...

