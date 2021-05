(Di domenica 9 maggio 2021) Ad annunciare la lieta notizia è stata proprio l’ex Miss Italia pochi istanti fa a mezzo social: 7.05.2021, benvenuta amore! Sei la nostra Luce! Io e papà ti amiamo già tantissimo. Sei il regalo più bello della vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma. Queste poche parole hanno accompagnato l’immagine di una dolcissima manina, quella della piccola Luce, arrivata per illuminare di bellezza la vita di mamma e papà: L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

zazoomblog : Cristina Chiabotto mamma: è arrivata la piccola Luce Maria - #Cristina #Chiabotto #mamma: #arrivata - VanityFairIt : «Benvenuta amore, sei la nostra Luce! Io e papa’ ti amiamo gia’ tantissimo. Sei il regalo più’ bello della vita e n… - GossipNews_it : Cristina Chiabotto è appena diventata mamma! ??? - ChiccoseDOC : FIOCCO ROSA GIA’ SCARTATO PER CRISTINA CHIABOTTO, MAMMA DA UN PAIO DI GIORNI DELLA PICCOLA LUCE..… - andreastoolbox : Cristina Chiabotto è diventata mamma, è nata la figlia Luce -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Chiabotto

è finalmente diventata mamma: lo splendido annuncio a sorpresa è appena arrivato, che notizia fantastica! Aspettavamo da tempo questo momento. E, finalmente, è arrivato....Ci siamo! La data prevista per il parto era scaduta già da qualche giorno. Ora la piccola Luce è venuta al mondo., 34 anni, ha partorito due giorni fa, ma ha voluto annunciare la lieta novella solo oggi, domenica 9 maggio, giorno della Festa della Mamma . La bellezza piemontese nel primissimo ...L’ex Miss Italia ha avuto il suo primo figlio con il marito Marco Roscio La piccolina è venuta al mondo due giorni fa, in tempo per la Festa della Mamma Ci siamo! La data prevista per il parto era sca ...Cristina Chiabotto è finalmente diventata mamma: lo splendido annuncio a sorpresa è appena arrivato, che notizia fantastica!