Chivasso, in centinaia davanti alla Torteria, senza mascherina, in solidarietà al locale chiuso (Di domenica 9 maggio 2021) centinaia di persone si sono radunate oggi pomeriggio davanti alla Torteria di Chivasso per portare la loro solidarietà alla titolare Rosanna Spatari dopo la chiusura del locale dovuta alle ripetute violazioni delle norme anti Covid. Nelle settimane precedenti la Torteria era diventata il locale di riferimento di no mask, no vax e negazionisti del Covid COMMERCIANTI ESASPERATI DALLE MISURE RESTRITTIVE che arrivavano da tutta la provincia per partecipare agli aperitivi disobbedienti organizzati dalla titolare. Anche in questa occasione la manifestazione davanti alla Torteria è avvenuta rigorosamente senza mascherine. ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021)di persone si sono radunate oggi pomeriggiodiper portare la lorotitolare Rosanna Spatari dopo la chiusura deldovuta alle ripetute violazioni delle norme anti Covid. Nelle settimane precedenti laera diventata ildi riferimento di no mask, no vax e negazionisti del Covid COMMERCIANTI ESASPERATI DALLE MISURE RESTRITTIVE che arrivavano da tutta la provincia per partecipare agli aperitivi disobbedienti organizzati dtitolare. Anche in questa occasione la manifestazioneè avvenuta rigorosamentemascherine. ...

