C'è il minerale di ferro nel futuro della Guinea (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag – La Cina è il più grande importatore di minerale di ferro al mondo. Buona parte di esso viene acquistato dall'Australia. I recenti problemi diplomatici tra le due nazioni hanno però spinto il gigante asiatico ad andare alla ricerca di altri e nuovi fornitori. Vista l'ormai stabile presenza in Africa, non deve dunque sorprendere che Pechino si rivolga direttamente al continente nero per le sue esigenze. Da qui l'avvio di numerosi investimenti, in particolar modo in Guinea dove la presenza di minerale di ferro di alta qualità è nota almeno dall'inizio del millennio. Fino ad ora, tuttavia, nessuno ha mai avuto interesse a sfruttarlo appieno. Anzitutto per motivi di carenza di infrastrutture. I depositi si trovano infatti nel sud-est della nazione e mancano i mezzi per ...

