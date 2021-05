Attimi di paura al Circeo, donna ferita durante un’escursione: i soccorsi arrivano in elicottero (Di domenica 9 maggio 2021) Quella che doveva essere una piacevole escursione sull’incantevole promontorio del Circeo, in provincia di Latina si è trasfornata in un incubo. Nel primo pomeriggio di oggi si è reso infatti necessario l’intervento di un elicottero per soccorrere una donna rimasta ferita durante il percorso che conduce al picco di Circe. La vittima avrebbe riportato una frattura e purtroppo questo non è il primo caso di eventi simili in quanto sono numerose le chiamate che arrivano ai soccoritori non solo per infortuni ma anche per scarsa conoscenza del territorio. Leggi anche: paura a Monte Livata: ragazza si sente male, elitrasportata in ospedale su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 maggio 2021) Quella che doveva essere una piacevole escursione sull’incantevole promontorio del, in provincia di Latina si è trasfornata in un incubo. Nel primo pomeriggio di oggi si è reso infatti necessario l’intervento di unper soccorrere unarimastail percorso che conduce al picco di Circe. La vittima avrebbe riportato una frattura e purtroppo questo non è il primo caso di eventi simili in quanto sono numerose le chiamate cheai soccoritori non solo per infortuni ma anche per scarsa conoscenza del territorio. Leggi anche:a Monte Livata: ragazza si sente male, elitrasportata in ospedale su Il Corriere della Città.

