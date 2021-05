Aperitivo in spiaggia per 150 giovani senza mascherina: locale chiuso (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli (Napoli) e quelli della stazione di Monteruscello sono intervenuti nella prima serata di ieri in un lido in viale Sibilla. Circa 150 giovani, senza rispettare distanziamento e senza mascherine, consumavano drink e ballavano sulla spiaggia. I militari, per evitare che vi fossero problemi di ordine pubblico, hanno sgomberato il locale e sanzionato i gestori. L’attività sarà sospesa per 5 giorni. Continuano accertamenti per identificare e poi sanzionare tutti i clienti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli (Napoli) e quelli della stazione di Monteruscello sono intervenuti nella prima serata di ieri in un lido in viale Sibilla. Circa 150rispettare distanziamento emascherine, consumavano drink e ballavano sulla. I militari, per evitare che vi fossero problemi di ordine pubblico, hanno sgomberato ile sanzionato i gestori. L’attività sarà sospesa per 5 giorni. Continuano accertamenti per identificare e poi sanzionare tutti i clienti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

