Anticipazioni Uomini e Donne | Massimiliano ha fatto la sua scelta

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 9 maggio 2021) Nelle scorse ore è stata registrata una nuova puntata di, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Grazie allepubblicate da Il Vicolo delle News, siamo già in grado di farci un'idea su cosa accadrà nel corso della prossima attesissima puntata, che avrà come protagonista - tra gli altri -Mollicone, che ha deciso di rendere nota la suafinale. Il tronista ha deciso di chiudere il suo percorso all'interno del programma, rivelando il nome della corteggiatrice che intende frequentare. Unaquella diche arriva dopo una lunga serie di intoppi, alti e bassi e un periodo abbastanza negativo. Per non parlare dell'imbarazzo dellaalla quale il tronista era chiamato. Alla ...