Amici 20, Sangiovanni scoppia a piangere per Giulia: interviene Maria De Filippi (Di domenica 9 maggio 2021) La coppia formata dalla ballerina Giulia Stabile e dal cantante Sangiovanni ha fatto sognare i telespettatori di Amici 20, tanto più che i due allievi hanno iniziato in sordina e ora sembrano innamoratissimi. Tanti sono stati i loro momenti indimenticabili nella Casetta del talent show di Canale 5, ma uno dei più belli in assoluto è senza dubbio quello vissuto ieri sera, nel corso della semi-finale che avrebbe decretato il nome dei finalisti. Primo finalista è stato Aka7even, mentre seconda, per il circuito ballo, proprio Giulia. Nel vedere la propria fidanzata raggiungere l'agognato risultato (appena prima di lui, che è stato il terzo finalista) Sangiovanni si è commosso molto. Non è riuscito a frenare la commozione e si è messo a piangere per la gioia. E così, con l'approvazione di ...

