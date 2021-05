Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Melissa Marescot (Di sabato 8 maggio 2021) Il giorno 5 aprile 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Melissa Marescot. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha subito abusi fin dalla giovane età, rifugiandosi nel cibo anche per fare fronte all’abbandono della famiglia da parte del padre. Da adolescente è anche rimasta incinta, decidendo di abortire e peggiorando le cose da un punto di vista psicologico. Vite al limite – Melissa Marescot Melissa, la protagonista, ha 37 anni, vive a Sunrise, Florida, e all’inizio del suo percorso pesa 268 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 8 maggio 2021) Il giorno 5 aprile 2021 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 9 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha subito abusi fin dalla giovane età, rifugiandosi nel cibo anche per fare fronte all’abbandono della famiglia da parte del padre. Da adolescente è anche rimasta incinta, decidendo di abortire e peggiorando le cose da un punto di vista psicologico.al, la protagonista, ha 37 anni, vive a Sunrise, Florida, e all’inizio del suo percorso pesa 268 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan ...

Advertising

apmojita : Ultimamente su Real Time stanno facendo programmi veramente orrendi e noiosi come poche cose, era più bello quando… - VecchiaBetsie : @StalkerAnsya Invidio la tua forza di volontà, qui o aprono la piscina o prossimamente su questi schermi a vite al limite - mb9939 : Nella prossima puntata di 'vite al limite' ecco a voi Gabriella Rossi Un messaggio per tutte coloro che ancora vivo… - frankvavallo : #goodgirl mi ha insegnato come la noia borghese possa farci spingere al limite delle nostre vite con falsi sorrisi - Mariell09526214 : @httpbenzoash Ho visto una puntata di vite al limite e questa donna obesa ',lavorava' per un sito di uomini che si… -