(Di sabato 8 maggio 2021): “Dopo il secondo gol delci siamo demoralizzati, azzurri tra i” Luca, difensore delo Spezia, commenta al termine della sconfitta contro il, così la prestazione della sua squadra sul sito ufficiale del club ligure; “Ilè unadel nostroe oggi lo ha dimostrato, è vero che la responsabilità è anche nostra, perché con le grandi finora avevamo sempre fatto bene, oggi qualcosa è mancato, non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco. Subito il primo gol non abbiamo fatto in tempo a tornare in partita che ne abbiamo subito un altro; dopo il secondo ci siamo forse demoralizzati e abbiamo subito la loro pressione. Nel primo tempo non abbiamo ...

Advertising

Enzovit : Vignali: ''Il Napoli è una delle migliori squadre del campionato'' - infoitsport : Pagelle Spezia Napoli: Osimhen non si ferma più, Vignali da incubo VOTI - GazzettadellaSp : Spezia - Napoli, Vignali: 'Ora testa a mercoledì' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Vignali: 'Dopo il secondo gol del Napoli ci siamo demoralizzati' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Vignali: 'Dopo il secondo gol del Napoli ci siamo demoralizzati' -

Ultime Notizie dalla rete : Vignali Napoli

Ammoniti: Hysaj, Ricci, Estevez,, Osimhen. Angoli: 2 - 1 per il. Recupero: 2' pt; 4' st. Udinese - Bologna 1 - 1, rivivi la diretta Tabellino Udinese : Musso; Becao , Bonifazi, ...Sorpreso in fuori - gioco due volte, Osimhen s'è svegliato presto e già al 12' piazzava fuori un buon pallone che aveva ' rubato ' a. Ilera tutto avanti e il primo gol nasceva da una ...Il Napoli ha passeggiato, nel primo pomeriggio, in casa dello Spezia: 4-1 il finale a favore dei partenopei che, in attesa di Atalanta, Juventus e Milan, impegnate domani, salgono al secondo posto in ...Tutti i voti per la giornata al fantacalcio, queste sono le scelte della redazione Fantacalcio.it. In aggiornamento nel corso della giornata e completi dopo l’ultima partita, qu ...