Traffico Roma del 08-05-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 maggio 2021) Luceverdeappuntamento con ilsul grande raccordo anulare dirallentamenti Vetralla Tuscolana e Appia in carreggiata interna code tra laFiumicino via del Mare in carreggiata esterna risolto l’incidente su via del Foro Italico a ridosso della galleria Giovanni XXIII Al momento i collegamenti a tratti tra la Salaria e Corso di Francia nelle due direzioni di percorrenza code anche tra il bivio per la 24 via Tiburtina per un nuovo incidente in direzione Salaria sulla Pontina rallentamenti tra via Cristoforo Colombo e pratica di mare in direzione Latina sono possibili disagi nel pomeriggio per diverse situazioni la prima prevista dalle 14 30 in piazza del Popolo un’altra dalle 15 alle 19 in Piazza Bocca della Verità ed 1 dalle 15 alle 18:30 in Piazza di Montecitorio Al Trullo dalle 16 alle 20 in ...