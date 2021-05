Serie A. Vlahovic show contro la Lazio, la Fiorentina vince 2-0 (Di sabato 8 maggio 2021) Un gol per tempo da parte del serbo (32' e 89'). Prodezza di Dragowski su Correa in apertura, poi i biancocelesti non riescono a essere davvero pericolosi. E la corsa alla zona Champions diventa molto complicata Leggi su rainews (Di sabato 8 maggio 2021) Un gol per tempo da parte del serbo (32' e 89'). Prodezza di Dragowski su Correa in apertura, poi i biancocelesti non riescono a essere davvero pericolosi. E la corsa alla zona Champions diventa molto complicata

