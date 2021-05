Razzo cinese in caduta, Protezione Civile: “Restate a casa”. Le zone a rischio (Di sabato 8 maggio 2021) Razzo cinese in caduta, preoccupazione in Italia e in particolare in 9 territori nostrani. Ecco l’allerta della Protezione Civile C’è preoccupazione quest’oggi in Italia per il rientro sulla Terra del Razzo spaziale cinese, il quale disperderà di sicuro pezzi nella tratta che cadranno lungo l’Italia con possibili conseguenze spiacevoli. A tal proposito, a margine della L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 8 maggio 2021)in, preoccupazione in Italia e in particolare in 9 territori nostrani. Ecco l’allerta dellaC’è preoccupazione quest’oggi in Italia per il rientro sulla Terra delspaziale, il quale disperderà di sicuro pezzi nella tratta che cadranno lungo l’Italia con possibili conseguenze spiacevoli. A tal proposito, a margine della L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - OsservaMy : Il mio grosso, grasso, razzo cinese. . #cinerazzocinese - pisipisi199 : Vabbè io espatrio eh. PURE IL RAZZO CINESE ?????? @ronnieesoul -