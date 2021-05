“Puzzano e fanno male al viso”: genitori e studenti non vogliono più le mascherine di Arcuri (Di sabato 8 maggio 2021) Vi avevamo già raccontato, attraverso le pagine de Il Paragone, dell’ennesimo flop dell’ormai ex commissario all’emergenza Domenico Arcuri, capace di lasciare agli italiani, come perfetto testamento, un altro dei suoi disastri: 154 miliardi di euro spesi in mascherine da consegnare alle scuole, che non sapendo più dove metterle finiscono spesso per rimandarle addirittura indietro. Uno spreco, l’ennesimo, della sua fallimentare gestione. Raccontato ora anche attraverso le pagine de La Nazione da alcuni presidi che si sono trovati a fare i conti con scatoloni e scatoloni pieni di inutili dispositivi protettivi. In totale parliamo di 1 miliardo e 825 mila mascherine, la maggior parte delle quali sono finite nei magazzini delle scuole, inutilizzate. Con i ragazzi che, scherzosamente, le hanno già ribattezzate “giarrettiere” o ... Leggi su ilparagone (Di sabato 8 maggio 2021) Vi avevamo già raccontato, attraverso le pagine de Il Paragone, dell’ennesimo flop dell’ormai ex commissario all’emergenza Domenico, capace di lasciare agli italiani, come perfetto testamento, un altro dei suoi disastri: 154 miliardi di euro spesi inda consegnare alle scuole, che non sapendo più dove metterle finiscono spesso per rimandarle addirittura indietro. Uno spreco, l’ennesimo, della sua fallimentare gestione. Raccontato ora anche attraverso le pagine de La Nazione da alcuni presidi che si sono trovati a fare i conti con scatoloni e scatoloni pieni di inutili dispositivi protettivi. In totale parliamo di 1 miliardo e 825 mila, la maggior parte delle quali sono finite nei magazzini delle scuole, inutilizzate. Con i ragazzi che, scherzosamente, le hanno già ribattezzate “giarrettiere” o ...

