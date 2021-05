Processo Cucchi, pene più severe in appello: 13 anni ai carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro (Di sabato 8 maggio 2021) Processo Cucchi, pene più severe in appello. Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, i due carabinieri accusati del pestaggio di Stefano Cucchi, sono stati condannati a 13 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale. Questa la decisione dei giudici della Corte d’Assise d’appello di Roma. Condannato anche Mandolini per falso e confermata la condanna a due anni e mezzo per Tedesco. Condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, i due carabinieri accusati del pestaggio di Stefano Cucchi. Questa la decisione dei giudici della Corte d’Assise ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 8 maggio 2021)piùin. Alessio Die Raffaele, i dueaccusati del pestaggio di Stefano, sono stati condannati a 13di reclusione per omicidio preterintenzionale. Questa la decisione dei giudici della Corte d’Assise d’di Roma. Condannato anche Mandolini per falso e confermata la condanna a duee mezzo per Tedesco. Condannati a 13per omicidio preterintenzionale Alessio Die Raffaele, i dueaccusati del pestaggio di Stefano. Questa la decisione dei giudici della Corte d’Assise ...

