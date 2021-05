Oroscopo Gemelli | domani 9 maggio | amore | lavoro e fortuna

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 8 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 9? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. La vostra giornata di domenica, carissimi amici dei, sembra volervi proporre una discreta orbita astrale. Nulla di eccelso purtroppo, ma grazie ai buoni Venere e Mercurio, in posizioni veramente ottimali, dovreste godere di un’ottima efficienza mentale che vi permetterà di dedicare tutte le vostre energie a qualsiasi cosa vi faccia sentire in armonia con l’ambiente esterno e con le persone che costellano la vostra vita! Nessun importante sconvolgimento dovrebbe attendervi, anche se per le ...