L'Open Week della Cattolica guarda al futuro

Mai come quest'anno, gli studenti dell'ultimo anno delle superiori si sentono confusi. Dopo mesi di Dad, senza il consueto "tour" alla scoperta delle università, scegliere il percorso più adatto è davvero difficile. Per questo vale la pena di collegarsi il più possibile e di ascoltare gli interventi che si terranno nel corso di Play the Future – Open Week, 6 giorni full time che l'università Cattolica ha organizzato on line sui suoi canali social per presentare i suoi 51 corsi di laurea triennali e a ciclo unico nelle 12 facoltà che si svolgono nelle cinque sedi di Milano, Piacenza, Brescia, Cremona, Roma. In una situazione generale che stenta ancora a ritrovare la perduta normalità, bisogna che i ragazzi – troppo poco considerati in questo lungo difficile anno – tornino a sentirsi protagonisti delle proprie vite, e prendano in mano il ...

