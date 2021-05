Lo stile Disney-pol. corr. di Zero alla Barona non è piaciuto (Di sabato 8 maggio 2021) Al Barrio’s alla Barona la troupe romana che doveva girare la serie Netflix Zero per parlare alla genZ di periferia, amicizia, amore e riscatto non ha lasciato un gran ricordo. Arrivata nel quartiere con un cast composto da attori non professionisti ed esordienti, in maggioranza afro-italiani (unica vera novità per il pubblico italiano abituato a vedere ragazzi di origini straniere che interpretano sempre solo ragazzi di origine straniera e mai cittadini italiani quali invece sono) hanno ripreso il contesto esterno del famoso centro sociale, finito anche in vari spot pubblicitari. Ma poi, anche per via dell’emergenza sanitaria, gli otto episodi sono stati girati altrove. Il Barrio’s che nella serie Netflix diventa il Barrio, metafora della periferia, è una narrazione troppo semplificata, come ci ha detto il ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 maggio 2021) Al Barrio’sla troupe romana che doveva girare la serie Netflixper parlaregenZ di periferia, amicizia, amore e riscatto non ha lasciato un gran ricordo. Arrivata nel quartiere con un cast composto da attori non professionisti ed esordienti, in maggioranza afro-italiani (unica vera novità per il pubblico italiano abituato a vedere ragazzi di origini straniere che interpretano sempre solo ragazzi di origine straniera e mai cittadini italiani quali invece sono) hanno ripreso il contesto esterno del famoso centro sociale, finito anche in vari spot pubblicitari. Ma poi, anche per via dell’emergenza sanitaria, gli otto episodi sono stati girati altrove. Il Barrio’s che nella serie Netflix diventa il Barrio, metafora della periferia, è una narrazione troppo semplificata, come ci ha detto il ...

