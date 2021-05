Lipsia k.o.. Bayern campione! È il nono titolo di fila

Advertising

NoiNotizie : RT @CorSport: #Lipsia ko a #Dortmund: il #Bayern vince il nono titolo consecutivo ??? - calciotoday_it : ????Il #Lipsia cade a #Dortmund, il Bayern Monaco é campione di Germania! #BayernMonaco #Bundesliga - CorSport : #Lipsia ko a #Dortmund: il #Bayern vince il nono titolo consecutivo ??? - sportface2016 : #Bundesliga 2020/2021: il #Lipsia cade a #Dortmund, #BayernMunich campione di Germania - MomentiCalcio : #Bundesliga, il #Lipsia perde col #Dortmund e il #Bayern è campione di Germania -

Ultime Notizie dalla rete : Lipsia Bayern

Un'altra stella per i campioni. IlMonaco vince la Bundesliga per il nono anno di fila grazie alla sconfitta delper 3 - 2 a Dortmund. I bavaresi hanno così conquistato il titolo prima ancora di scendere in campo contro ...Con due giornate d'anticipo e senza nemmeno scendere in campo, ilMonaco è campione di Germania. Decisiva la sconfitta per 3 - 2 dela Dortmund, che permette ai bavaresi - attesi alle 18.30 dal Moenchengladbach - di mantenere 7 punti di vantaggio sul ...Sabato 8 maggio: le partite di Serie A in programma oggi e stasera in TV e in diretta streaming. La 35esima giornata di Serie A offre quattro partite tra cui il match clou a San Siro alle 18:00 tra In ...Il Bayern Monaco vince per la nona vittoria consecutiva la Bundesliga ed è campione di Germania La squadra di Flick festeggia prima ancora di scendere in campo alle 18:30 contro il Borussia Moenchengl ...