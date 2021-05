L'addio del Trodica calcio a Daniele Cardinali ucciso dal male a soli 49 anni (Di sabato 8 maggio 2021) MORROVALLE - Si è tenuto nel pomeriggio di ieri il funerale di Daniele Cardinali. L'uomo ha perso la vita a soli 49 anni portato via da un male con il quale aveva combattuto negli ultimi mesi. Una ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 8 maggio 2021) MORROVALLE - Si è tenuto nel pomeriggio di ieri il funerale di. L'uomo ha perso la vita a49portato via da uncon il quale aveva combattuto negli ultimi mesi. Una ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Sempre nel solco il 'calcio è del popolo' il Consiglio della @SerieA ha appena deciso il nuovo format della Coppa I… - Corriere : Addio a Nerina, la gatta guardiana del Colosseo: «Ci mancherà» - Penultimo6 : RT @luca_p74: CHIVASSO, Ha vinto Rosanna, tolti i sigilli e addio sequestro del locale: “Riapro sabato, venite in migliaia” - battito_inter : RT @Alex_Cavasinni: Menù odierno del #CdS sull'#Inter: - Entusiasmo per lo #scudetto già finito - Rivolta squadra contro #Zhang - #Conte,… - deanhogws : Ho perso un'ora di lavoro per cercare una versione di Spotify che il catorcio del mio pc possa reggere E L'HO TROVA… -