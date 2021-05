la Formula 1 e quella spada di Damocle dei track limits (Di sabato 8 maggio 2021) In Formula 1 è tornato di attualità il tema dei track limits. Quest’anno la direzione gara ha deciso di applicare una linea rigida, sanzionando tutti gli episodi in cui i sensori segnalano un’uscita di pista troppo…esterna. Ma questa politica sta facendo discutere, soprattutto dopo le vicissitudini degli ultimi GP. Max Verstappen ha perso una pole e una vittoria a causa di questa rigidità, e chiede una maggiore coerenza nelle decisioni. Le lamentele dell’olandese mostrano il nervo scoperto della FIA: quello di aver introdotto una norma molto più difficile da applicare di quel che sembra. E che adesso sembra essere sfuggita di mano. Facciamo il punto della situazione. Formula 1: qual è il tema con i track limits? Il primo ad introdurre questa metodologia è stato il compianto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 8 maggio 2021) In1 è tornato di attualità il tema dei. Quest’anno la direzione gara ha deciso di applicare una linea rigida, sanzionando tutti gli episodi in cui i sensori segnalano un’uscita di pista troppo…esterna. Ma questa politica sta facendo discutere, soprattutto dopo le vicissitudini degli ultimi GP. Max Verstappen ha perso una pole e una vittoria a causa di questa rigidità, e chiede una maggiore coerenza nelle decisioni. Le lamentele dell’olandese mostrano il nervo scoperto della FIA: quello di aver introdotto una norma molto più difficile da applicare di quel che sembra. E che adesso sembra essere sfuggita di mano. Facciamo il punto della situazione.1: qual è il tema con i? Il primo ad introdurre questa metodologia è stato il compianto ...

