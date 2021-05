(Di sabato 8 maggio 2021) Pippocontro. 'Seio ildel Primo Maggioledurante il suo discorso. Per querelarlo è troppo tardi, equivarrebbe solo fargli il ...

Adnkronos : Baudo: 'Se avessi condotto io Concertone, avrei spento telecamere su discorso #Fedez'. - MariMario1 : RT @Libero_official: 'Io gli avrei spento le telecamere'. #Baudo contro #Fedez e il #ddlZan: 'Ha esagerato, tutto questo è già previsto nel… - GastoneSabba : RT @ImolaOggi: Pippo Baudo: “a Fedez avrei spento il microfono. Chiedere il testo dell’intervento di Fedez è stato senza dubbio corretto. S… - sergio19692 : RT @leggoit: Fedez, Baudo: «Se avessi condotto io il Concertone avrei spento telecamere» - Catia68400139 : RT @ImolaOggi: Pippo Baudo: “a Fedez avrei spento il microfono. Chiedere il testo dell’intervento di Fedez è stato senza dubbio corretto. S… -

Parlando con Adnkronos, Pippo Baudo ha dato la sua opinione su quanto è accaduto sul palco del Concerto del Primo Maggio con Fedez ...