Ex Embraco, lavoratori in piazza: “Tutti devono sapere come siamo trattati. Se ci fanno arrivare a tanto bloccheremo il Giro d’Italia” (Di sabato 8 maggio 2021) “Questa è la lettera di licenziamento, oggi protestiamo al Giro d’Italia perché vogliamo far sapere a livello mondiale come ci stanno trattando come lavoratori – gli operai Ex Embraco tornano a protestare e scelgono il giorno rosa, la prima tappa del Giro d’Italia, che parte oggi da Torino – Tanti politici, promesse e ancora non hanno risolto la Vertenza Embraco. Non vogliamo fare azioni brutte ma se ci fanno arrivare a tanto bloccheremo il Giro”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) “Questa è la lettera di licenziamento, oggi protestiamo alperché vogliamo fara livello mondialeci stanno trattando– gli operai Extornano a protestare e scelgono il giorno rosa, la prima tappa del, che parte oggi da Torino – Tanti politici, promesse e ancora non hanno risolto la Vertenza. Non vogliamo fare azioni brutte ma se ciil”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : La scelta di Giorgetti lascia in sospeso 700 lavoratori. Il ministro boccia il polo pubblico voluto da Patuanelli m… - fattoquotidiano : EX EMBRACO 'Abbandonati dallo Stato', i lavoratori dell'ex Embraco hanno ricevuto le lettere di licenziamento dopo… - TgLa7 : Sono in arrivo le prime lettere di #licenziamento ai 400 lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri. Lo rendono… - ilfattovideo : Ex Embraco, lavoratori in piazza: “Tutti devono sapere come siamo trattati. Se ci fanno arrivare a tanto bloccherem… - StampaTorino : Protesta dei lavoratori dell’ex Embraco sul percorso del Giro. Il Pd: “Giorgetti confermi gli impegni” -