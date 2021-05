Draghi: riaperture graduali. Accelerare sul Green pass. Dal 15 via la quarantena da Ue (Di sabato 8 maggio 2021) Alla conferenza conclusiva del vertice informale Ue di Oporto, inevitabili le domande al presidente del Consiglio italiano sull'andamento dell'epidemia in Italia. Mario Draghi parla di dati ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 8 maggio 2021) Alla conferenza conclusiva del vertice informale Ue di Oporto, inevitabili le domande al presidente del Consiglio italiano sull'andamento dell'epidemia in Italia. Marioparla di dati ...

Advertising

matteorenzi : Conte non aveva letto il “suo” Pnrr come scoprimmo con sorpresa a dicembre. Da quello che dice evidentemente non ha… - ItaliaViva : L'Italia in giallo è il frutto dell'azione di buon governo del premier #Draghi e su cui siamo al suo fianco. Ci asp… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #9maggio: #Pa, arriva il decreto taglia tempi. #Draghi, per le ria… - Mutamentis : #Renzi #Draghi #AstraZeneca #Pfizer #riaperture #Reportrai3 #coprifuoco Una domanda, per chiunque ne sappia qua… - savino982 : RT @tg2rai: Da oggi quasi tutta #Italia in giallo. In arancione solo 3 regioni. Governo al lavoro sulle riaperture. #Draghi prepara la cabi… -