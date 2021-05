Covid Piemonte, oggi 719 contagi e 7 morti: bollettino 8 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 719 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 26.236 tamponi, di cui 17.760 antigenici con una percentuale di positività del 2,7%. Da ieri ci sono stati 971 guariti nella Regione. I ricoverati in terapia intensiva sono 166, quattro in più rispetto a ieri, mentre quelli non in terapia intensiva sono 1726, 38 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.711. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 719 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 8. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 26.236 tamponi, di cui 17.760 antigenici con una percentuale di positività del 2,7%. Da ieri ci sono stati 971 guariti nella Regione. I ricoverati in terapia intensiva sono 166, quattro in più rispetto a ieri, mentre quelli non in terapia intensiva sono 1726, 38 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.711. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

