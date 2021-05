Covid | 164mila guariti da forme gravi | in piano ministero cure gratis per 2 anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 8 maggio 2021) Controlli egratuiti per 2e undi monitoraggio per prendersi carico di tutti i pazienti colpiti da forma grave di-19, dimessi da un ricovero ospedaliero e giudicati. E’ quanto prevede la misura a cui il ministro della Salute, Roberto Speranza, sta lavorando in vista del decreto Sostegni bis. Ilsi basa sui dati dell’Istituto superiore di sanità, secondo cui sono circai pazienti condi-19e dimessi dagli ospedali, più di un terzo dei quali residenti in Lombardia: saranno loro ad essere arruolati nel monitoraggio. Questi pazienti potranno usufruire per 2, a titolo gratuito e con la totale esenzione del ticket, ...