Coronavirus | Fedriga “Insistere con Rt è sbagliato”

(Di sabato 8 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – «Più che i colori, vanno rivisti i parametri ora che i numeri si sono ridotti.con l'Rt rischia di essere distorsivo». E' l pensiero di Massimiliano, governatore del Friuli-Venezia Giulia e alla gida della Conferenza dele Regione in una intervista al Corriere della Sera.“La prossima settimana incontreremo il ministro Speranza e lì esamineremo il lavoro che sta facendo su questo tema un tavolo tecnico». Sul tanto dibattuto coprifuoco: «Abbiamo avanzato una soluzione di buon senso. Perchè se permetti la ripresa delle attività di ristorazione devi anche consentire agli operatori orari adeguati ad accogliere i clienti. Le 23 rappresentano un buon compromesso. Decide il governo. Ma penso che il primo passo avverrà a breve. Attenzione, però, a focalizzarsi solo sul coprifuoco». “Il tetto delle 23 è la proposta presentata ...

Sky Tg24

ROMA (ITALPRESS) - «Piú che i colori, vanno rivisti i parametri ora che i numeri si sono ridotti. Insistere con l'Rt rischia di essere distorsivo». E' l pensiero di Massimiliano Fedriga, governatore d ...