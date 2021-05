Calcio | Nicola ' Belotti perfezionista | i numeri parlano per lui'

Advertising

99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL CALCIO ???? 8?ttavi di finale Scegli il più grande ARBITRO di tutti i tempi tra: ??… - aiaptg : AA Nicola Zandonà ??Serie D ?Pontdonnaz H. - Gozzano ???Montjovet ???Domenica 9 Maggio #aia #aiaptg #LND #SerieD… - maremmamaiala80 : @NickBinda @OfficialUSS1919 @ACMonza @spalferrara @PescaraCalcio @CosenzaOfficial @PordenoneCalcio Nicola ma le ult… - SkySport : Chi è Nicola Zalewski, la Roma si gode il suo talento: radici polacche, cuore giallorosso - MGBasolu : @nicolanegro @EnricoLetta Nicola,Costui parla sempre a vanvera senza neppure conoscere la realtà del calcio e tanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Nicola

"Non ho bisogno di caricare Belotti, è un perfezionista già di suo: i numeri parlano per lui e dicono che, come gol e assist, è un giocatore completo". Così il tecnico del Torino, Davide, sul capitano granata, che ha segnato solo una rete negli ultimi tre mesi. "Mi auguro che domani esca una bella partita - dice alla vigilia della trasferta di Verona contro l'Hellas - Noi ...Queste le parole di Davide, tecnico del Torino, alla vigilia della sfida contro gli scaligeri. La formazione granata va a caccia di punti salvezza e il tecnico è ottimista: ' Abbiamo le nostre ..."Non ho bisogno di caricare Belotti, è un perfezionista già di suo: i numeri parlano per lui e dicono che, come gol e assist, è un giocatore completo". (ANSA) ...TORINO. «Andiamo al massimo». Davide Nicola non guarda tabelle salvezza nè i problemi in casa propria: con Izzo che ha saltato l’ultimo l’allenamento (affaticamento alla coscia sinistra) e si aggiunge ...