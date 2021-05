Alvino: “Non destano preoccupazioni le condizioni di Mertens, può tornare già con l’Udinese” (Di sabato 8 maggio 2021) Carlo Alvino, sul proprio profilo Twitter, dà una notizia sulle condizioni di Dries Mertens, uscito dopo appena 7? dall’ingresso in campo contro lo Spezia per infortunio: “Non destano eccessiva preoccupazione in casa Napoli le condizioni di Mertens. Si tratta di una distorsione ma il giocatore potrebbe essere a disposizione già con l’Udinese. Certamente sarà abile per la trasferta di Firenze” Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 maggio 2021) Carlo, sul proprio profilo Twitter, dà una notizia sulledi Dries, uscito dopo appena 7? dall’ingresso in campo contro lo Spezia per infortunio: “Noneccessiva preoccupazione in casa Napoli ledi. Si tratta di una distorsione ma il giocatore potrebbe essere a disposizione già con. Certamente sarà abile per la trasferta di Firenze”

