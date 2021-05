“Allerta in 10 regioni italiane”. Razzo in caduta sulla Terra: data e orario dell’impatto (Di sabato 8 maggio 2021) Lunga Marcia 5B, il Razzo lanciato il 29 aprile scorso con l’obiettivo di portare in orbita il nucleo della stazione spaziale cinese è fuori controllo e ora rischia di schiantarsi sulla Terra e c’è il rischio che i frammenti possano colpire dici regioni italiane. Il consiglio della Protezione civile è di stare al chiuso e non in luoghi aperti dal momento che “è poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici”. Come riportato dalla Protezione civile, le notizie sul Razzo cinese saranno soggette a continui aggiornamenti perché legate al comportamento del Razzo e agli effetti che la densità atmosferica imprime agli oggetti in caduta, e all’attività solare. Secondo gli esperti, nell’intervallo temporale considerato (fissato alle 2:24 del 9 ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Lunga Marcia 5B, illanciato il 29 aprile scorso con l’obiettivo di portare in orbita il nucleo della stazione spaziale cinese è fuori controllo e ora rischia di schiantarsie c’è il rischio che i frammenti possano colpire dici. Il consiglio della Protezione civile è di stare al chiuso e non in luoghi aperti dal momento che “è poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici”. Come riportato dalla Protezione civile, le notizie sulcinese saranno soggette a continui aggiornamenti perché legate al comportamento dele agli effetti che la densità atmosferica imprime agli oggetti in, e all’attività solare. Secondo gli esperti, nell’intervallo temporale considerato (fissato alle 2:24 del 9 ...

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - Agenzia_Ansa : Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti di un ra… - repubblica : Spazio, razzo cinese in caduta: 9 regioni italiane del Centro-Sud in allerta - rita1989_rita : RT @MediasetTgcom24: Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - Ilikepuglia : Razzo spaziale cinese in caduta libera, nove regioni italiane in allerta: c'è anche la Puglia… -