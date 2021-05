71enne morto da tre mesi a Pavia: a causa del Covid niente visite dei parenti (Di sabato 8 maggio 2021) Dell'anziano, trovato morto in una casa popolare del quartiere Crosione, non si avevano notizie da gennaio. A causa del Covid, nessuno lo andava a trovare. Pavia, anziano di 71 anni trovato morto in casa dopo tre mesi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 8 maggio 2021) Dell'anziano, trovatoin una casa popolare del quartiere Crosione, non si avevano notizie da gennaio. Adel, nessuno lo andava a trovare., anziano di 71 anni trovatoin casa dopo tresu Notizie.it.

